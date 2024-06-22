أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فتح باب التقديم فى الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البيئة وعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية.

وقال الجيزاوى، إن مبادرة المشروعات الخضراء تأتى تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف تنمية المشروعات الخضراء الذكية، وتشجيع الباحثين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات البيئية المختلفة وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ودعا رئيس الجامعة، الباحثين بجامعة بنها والمجتمع المدني من أبناء محافظة القليوبية بالمشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة المشروعات الخضراء الذكية وتقديم مشروعات بحثية تقدم حلولا مبتكرة لمختلف التحديات التى تواجه البيئة، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وغيرها من الأبحاث التى تساهم فى تخفيف آثار التغيرات المناخية.

من جانبه أشار الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تعتبر من المبادرات الهامة التى تستهدف تعزيز الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في مواجهة التحديات البيئية وتخفيف آثار التغيرات المناخية.