انتظام امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان بالمنيا

يؤدي طلاب امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة المنيا ، اليوم السبت 22 يونيو 2024، امتحان مادة اللغة العربية، والتي يؤديها نحو 37 ألفا و432 طالبا بمحافظة المنيا، داخل 100 لجنة رئيسية، موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة التسع، حيث يؤدى 37 ألف و 432 طالباً وطالبة الامتحان فى مادة اللغة العربية، وذلك وسط اجراءات أمن وتواجد شرطي على الأبواب، وبمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة؛ لتهيئة الأجواء للطلاب لأداء امتحان مادة اللغة العربية في هدوء، وابعاد اولياء الأمورعن محيط المدارس، والإنتظار بعيدا عن الأبواب ، خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة .

وحرص أولياء الأمور على قراء القرآن والدعوات لأبنائهم الطلاب بالتوفيق والنجاح ، في أول يوم عودة للإمتحانات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أكد علي توفير بيئة مناسبة للطلاب والمراقبين لضمان سير الإمتحانات بشكل سلس وآمن ، وفي هذا الإطار، كلف المحافظ رؤساء المراكز بمتابعة أعمال النظافة بمحيط المدارس، وضمان جاهزية المرافق لتوفير أجواء ملائمة تساهم في تركيز الطلاب وأداء امتحاناتهم بأفضل شكل ممكن، مشدداً على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتأمين محيط المدارس والتأكد من توفير كافة المستلزمات الضرورية للطلاب والمراقبين، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والصحية .

وأكد المحافظ، على أهمية الحفاظ على الهدوء والنظام في محيط لجان الإمتحانات، موجهاً بتكثيف الجهود لتوفير وسائل الراحة والنظافة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانضباط في تنظيم وإجراء الامتحانات ، جدير بالذكر أن امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2023 / 2024 بدأت الاثنين 10 يونيو الجارى بالمواد غير المضافة للمجموع وتستأنف غدًا السبت 22 يونيو، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل .

وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لإمتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية ، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشدد حمدي، على التنسيق التام بين المديرية ، وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الإمتحانات بسهولة ويسر ، كما شدد حمدي مصطفى، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بإنضباط سير الإمتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية، من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكافة اللجان، والتأكيد على نظافة الحمامات ، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الإثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بإمتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية ، في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة، على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 ، في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الإمتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إنهاء استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، والتي انطلقت الإثنين 10 يونيو الجاري ، وتستمر حتي 30 يوليو المقبل، داخل 100 لجنة عامة، خصصت لإستقبال 37432 طالب وطالبة، بينهم (23985 طالبا وطالبة شعبة علوم- 2370 شعبة رياضة- 11077 شعبة أدبية) .

وقال المهندس حمدي مصطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم الإنتهاء من تجهيز 100 لجنة عامة، بينها 99 لجنة داخل المدارس ولجنة واحدة بالسجن ، وتم توفير مائة عصا إلكترونية لفحص الطلاب والملاحظين والمشرفين على الامتحانات قبل دخول اللجان ، وكشف مصطفي، عن وجود تنسيق بين المديرية، والأجهزة الأمنية لنقل أسئلة الإمتحانات من مركز التوزيع إلى اللجان العامة بالمراكز، وتأمين عودة أوراق الإجابة إلى مركز التوزيع .

وأكد وكيل الوزارة، الإنتهاء من تجهيز وتوفير استراحات الملاحظين، والرعاية الصحية، بكل لجنة عامة، وتوفير سيارات الإسعاف لإستخدامها في حالة الطوارئ بالإضافة ، إلى عدم قيام شركتي الكهرباء ومياه الشرب ، بإجراء أي صيانة خلال ساعات الإمتحانات.