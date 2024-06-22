موجات حارة.. ذروة منخفض الهند الموسمي

منخفض الهند الموسمي.. مع بداية فصل الصيف رسميا بدأ الحديث عن منخفض الهند الموسمى حيث يأتى بدرجات حرارة غير مسبوقة.

منخفض حراري ضخم

ومنخفض الهند عبارة عن منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويبدأ في التشكّل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهري يونيو ويوليو، ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر.

ومنخفض الهند الموسمي تصل ذروته في شهري يونيو ويوليو، ثم يبدأ تأثيره يضعف تدريجيًا بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تمامًا بداية من شهر أكتوبر.

ويعمل المنخفض في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى مناطق الهند وجنوب شرق آسيا، ويتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق حيث ما تتجاوز الحرارة في العراق وغرب إيران الـ50 درجة مئوية أغلب الصيف، ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر.

وحذر خبراء الأرصاد من قيم ضغط جوي منخفضة قد يُسجلها منخفض الهند الموسمي قد تصل خلال شهر يوليو إلى أقل من 995 ملليبار.

وتتعرض مصر خلال هذه الفترة من كل عام إلى ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

