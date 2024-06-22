وزير الرى: الموظفون واصلوا العمل بتفانٍ خلال عيد الأضحى المبارك لخدمة المنتفعين

توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بخالص التحية لكافة العاملين بالوزارة الذين واصلوا العمل بتفانٍ خلال أيام اجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المنتفعين وإدارة المنظومة المائية بكفاءة والتعامل الفورى والفعال مع كافة الحالات الطارئة، مشيرا إلى أن هذا التفاني والإخلاص فى العمل وتحمل المسئولية هو ما عهدناه دوما من رجال الرى المخلصين الذين يواصلون العمل على مدار الساعة لخدمة الوطن.

وأضاف وزير الري، أنه على الرغم من موجة الحرارة العالية التى شهدتها مصر خلال الأسبوع الماضى وما نتج عنها من إرتفاع الطلب على المياه ، إلا أن أجهزة الوزارة فى كافة المواقع تمكنت من التعامل مع هذا التحدى وتوفير الإحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة.

وأشار، إلى أنه تم التعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه والتى كانت تختلف من منطقة إلى أخرى، وشهدت بعض المواقع عدم وجود طلب على المياه وتزايد الطلب فى مواقع عديدة أخرى ، وهو ما استلزم قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بإتخاذ القرارات اللازمة للتعامل بمرونة وسرعة مع هذه المتغيرات من خلال تخزين المياه فى برك التخزين أمام القناطر الكبرى - حال انخفاض الطلب على المياه - وزيادة التصرفات المائية الموجهة للمواقع التى تشهد زيادة فى الطلب على المياه من خلال أعمال موازنات تتم على مدار الساعة، على القناطر الكبري بالنيل وفرعيه وأفمام الرياحات والترع الرئيسية وضبط المناسيب، خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية ، لتأمين إحتياجات الرى ومياه الشرب خلال تلك الموجة الحاره المتزامنة مع فترة أقصى الاحتياجات.

كما شهدت فترة الأجازة تكثيف المرور الميداني على الطبيعة من كافة مسئولي الوزارة لرصد حالة الرى بشبكة الترع ، ومتابعة تطبيق المناوبات ، والاطمئنان على حالة الجسور ومناسيب المياه بالمصارف الزراعية ، ومناسيب مص وطرد محطات الرفع ، واتخاذ القرارات المناسبة بزيادة أو تخفيض التصرفات طبقا لحاله الرى.

وتستمر أجهزة الوزارة فى التعامل في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع السحب المخالف علي ترعة السويس والذى يتسبب في عجز في بعض المناطق الاخري .

كما تم خلال فترة الأجازة متابعة المنظومة المائية لرصد اى تعديات فى المهد .. حيث تم إزالة عدد (٢) حالة تعدى في المهد بإنشاء مبانى من البلوك على ترعتى دماريس ونزلة عبيد بزمام هندسة ري شرق سمالوط بمعرفة عمال الإدارة العامة لري شرق المنيا و بمعدات الوحدة المحلية بالبرجاية ، كما تم إزالة غرفه مخالفة في المهد بالبر الأيمن للبحر اليوسفي داخل قرية طوة بزمام هندسة منشأة الدهب بالمنيا.