كنيسة القديس بولس تحتفل بعيد العنصرة غدًا.. تفاصيل

تحتفل كنيسة القديس بولس الرسول، في منطقة العبور التابعة للاقباط الأرثوذكس، غدًا الأحد، بعيد العنصرة ذكرى حلول الروح القدس على السيدة مريم والرسل الأوائل، ذلك بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

تُقيم صلوات احتفالية من خلال القداس الأول من السادسة صباحًا حتى الثامنة صباحًا، وييه القداس الثاني مباشرةً حتى الحادية عشر صباحًا، وتشهد ذكصولوجية عيد العنصرة، ويتخلل هذا العيد اقامة صاة السجدة، وتبدأ الكنيسة فترةصوم الرسل الأوائل المقرر الإثنين المقبل حتى 12 يوليو المقبل.

يأخذ هذا العيد عدة ألقاب ومنها "عيد الخمسين" وفي العهد الجديد "عيد العنصرة" وهى كلمة عبرية ، وكثيرًا ما يشتهر بـ "عيد البنديكستى" كلمة مشتقة من اللغة اليونانية وتعني الخمسين، كما عرف أيضًا بـ"شافوت" كلمة يهودية تعني عيد الحصاد في ذكرى ختم العهد القديم، وهناك لقب عيد الأسابيع في إشارة إلى الأسابيع السبعة منذ عيد الفصح.

ويعيد هذا العيد ذكرى حلول الروح القدس على الرسل المجتمعين في "علية صهيون" وهى منطقة مرتفعة عن الأرض وغرفة يؤكل فيها ويعتبر هذا العيد هو الثاني فى الكنيسة بعد عيد القيامة ومنذ عصور المسيحية المبكرة أُطلقت كلمة بنديكستى أو زمن العنصرة ليس على يوم العيد نفسه فحسب بل وأيضاً على طيلة الأسبوع الذى يليه.

يأتي هذا اللقاء بالتزامن مع نهاية فترة الخمسين المقدسة المنحصرة بين عيدي الفصح والعنصرة ويتكون الخمسين من ٤٠ يوما قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ أيام بعد الصعود وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس علي التلاميذ، المقرر اقامته غدًا وتعتبرها الكنيسة فرحة القيامة ممتدة التي شهدت العديد من الأحداث الخالدة في وجدان الأقباط وتتمتع بطقوس خاصة يغلب عليه الطابع الفرايحي.