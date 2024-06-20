سيرة القديس يوحنا.. عِبرة مؤثرة ترويها الكنيسة للأقباط 

مع بزوغ شمس اليوم الخميس 13 بوؤنه حسب التقويم القبطي، تُعيد الكنيسة الأرثوذكسية ذكرى رحيل القديس يوحنا أسقف القدس، التي تروي سيرته الكثير من الأحداث والتناقضات التي جعلته يسير في دروب مختلفة.

حدث في مثل هذا اليوم من عام 417 ميلادية، نياحة القديس يوحنا الذي ترهبن داخل دير القديس إيلاريون بفلسطين وكان بصحبة القديس إبيفانيوس الذي صار فيما بعد أسقفًا لقبرص.

يروي كتاب حفظ التراث المسيحي "السنكسار"، أنه كان الراهب يوحنا ذو فضائل وأعمال روحية كبيرة جعلته الإختيار الأمثل ليصبح أسقفًا لكرسي القدس عام 388 ميلادية، ويذكر هذا الجزء من سيرة القديس أنه تحولت الدروب وأصبح مغاير لما بدأه في بادئ الأمر وضربته محبة المال وأهمل الفقراء والمساكين وصنع لمائدته أوان من الفضة.

انتشر هذا الأمر حتى وصل إلى صديقه القديم القديس إبيفانيوس أسقف قبرص، الذي حزن وسافر إلى القدس فور سماعه هذه المعلومة، ونزل عليه ضيفاً فقدم له الطعام في هذه الأواني الفضية، فحزن جداً وفكر في طريقة لتنبيه ضمير صديقه يوحنا.

ذهب أاسقف قبرص إلى أحد الأديرة وأرسل لطلب هذه الأواني، فلما وصلته أخذها وباعها ووزع ثمنها على الفقراء وبعد أيام طالبه بها يوحنا، فأخبره بأنه باعها ووزع ثمنها على الفقراء والمساكين، ثم صلى القديس إبيفانيوس من أجل صديقه القديم.

اختبر القدر صبر القديس يوحنا الي فقد بصره، وظل يبكى ويستغيث بالقديس إبيفانيوس، فصلى لأجله وحسب المراجع المسيحية، تحققت صلوات القديس من أجل صديقة وشفيت إحدى عينيه، فقال له " إن السيد المسيح قد ترك العين الأخرى بدون بصر كتذكرة لك"، ثم ذكّره بسيرته الأولى الصالحة وبكته على محبته للمال.

القديس يوحنا أسقف القدس

عاد القديس يوحنا إلى طريق الصواب وانتبه من غفلته وسلك في عمل الرحمة سلوكاً يفوق الوصف، فتصدق بكل ما كان يملكه، حتى أنهم لم يجدوا لديه درهماً واحداً عند نياحته، وحسب رواية الكتب المسيحية أن الله قد منحه هبة "شفاء المرضى وعمل الآيات"، وبعد أن جلس على الكرسي 31 عامًا سنة رحل في سلام إلى الأمجاد المساوية.

وتحرص الكنيسة على إحياء هذه الذكرى في مثل هذا التاريخ سنويًا لتخبر الأجيال القبطية من العظات العِبر التي تحملها قصص القديسين والآباء بالتراث المسيحي.