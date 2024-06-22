تفاصيل استعداد كنيسة العذراء للاحتفال بعيد العنصرة

تستعد كنيسة السيدة العذراء مريم التابعة للأقباط الأرثوذكس في أرض الجولف بمصر الجديدة، للاحتفال غدّا الأحد، بمناسبة عيد العنصرة ذكرى حلول الروح القدس على السيدة مريم والرسل الأوائل، ذلك بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يتخلل اللقاء إقامة صلاة رفع بخور عشية كنيسة الشهيد أبو سيفين والأنبا ابرام، على أن تُقيم صلوات احتفاية من خلال القداس اللأول من اللسادسة صباحً حتى الثامنة صباحًا، وييه القداس الثاني مباشرةً حتى الحاادسة عشر صباحًا، وتشهد ذكصولوجية عيد العنصرة "اجتمع الرسل في عيد الخمسين بعلية صهيون بعد القيامة. الروح المعزي الذى نزل من السماء استقر على واحد فواحد من الرسل القديسين. فنطقوا بألسنة كثيرة بالنسة من نار فقسموا الأرض كلها على كل واحد فواحد حسب إقليمه. وخاطبوا جميع الأمم بإيمان المسيح وصنعوا عجائب وقوات معجزيه أمام الملوك".

يأخذ هذا العيد عدة ألقاب ومنها "عيدالخمسين" وفي العهد الجديد "عيد العنصرة" وهى كلمة عبرية ، وكثيرًا ما يشتهر بـ "عيد البنديكستى" كلمة مشتقة من اللغة اليونانية وتعني الخمسين، كما عرف أيضًا بـ"شافوت" كلمة يهودية تعني عيد الحصاد في ذكرى ختم العهد القديم، وهناك لقب عيد الأسابيع في إشارة إلى الأسابيع السبعة منذ عيد الفصح.

ويعيد هذا العيد ذكرى حلول الروح القدس على الرسل المجتمعين في "علية صهيون" وهى منطقة مرتفعة عن الأرض وغرفة يؤكل فيها ويعتبر هذا العيد هو الثاني فى الكنيسة بعد عيد القيامة ومنذ عصور المسيحية المبكرة أُطلقت كلمة بنديكستى أو زمن العنصرة ليس على يوم العيد نفسه فحسب بل وأيضاً على طيلة الأسبوع الذى يليه.

يأتي هذا اللقاء بالتزامن مع نهاية فترة الخمسين المقدسة المنحصرة بين عيدي الفصح والعنصرة ويتكون الخمسين من ٤٠ يوم قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ يوم بعد الصعود وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس علي التلاميذ، المقرر اقامته غدًا الأحد وتعتبرها الكنيسة فرحة القيامة ممتدة التي شهدت العديد من الأحداث الخالدة في وجدان الأقباط وتتمتع بطقوس خاصة يغلب عليه الطابع الفرايحي، وهو ناقوس لرفاع صوم الرسل الأوائل المقرر أن يبدأ الإثنين المقبلل حتى 12 يوليو المقبل.