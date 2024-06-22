تايوان ترصد 41 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم السبت إنها رصدت 41 طائرة صينية حول الجزيرة، بعد عمليات اختراق متعددة منذ تنصيب الرئيس الجديد لاي تشينج-تي في تايبيه.

وتعتبر الصين جزيرة تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءا من أراضيها وتقول إنها مستعدة لاستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، حسبما أوردت إذاعة فرنسا الدولية، إن من بين هذه الطائرات العسكرية الـ41، "عبرت 32 طائرة الخط الأوسط لمضيق تايوان"، في إشارة إلى الخط الذي يقسم هذا المضيق الذي يبلغ عرضه 180 كيلومترًا بين الجزيرة والصين. علاوة على ذلك، تم اكتشاف سبع سفن صينية أيضًا حول تايوان خلال الـ 24 ساعة التي سبقت الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي .

القوات الروسية تُنفذ سلسلة ضربات على بنى تحتية عسكرية أوكرانية

أكد سيرجي ليبيديف منسق العمل السري في مقاطعة "نيكولاييف" اليوم السبت.

أن منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية للطاقة في عدد من مقاطعات أوكرانيا وفي مقاطعة "زابوروجيا" تضررت نتيجة الضربات التي شنتها القوات الروسية.

وقال ليبيديف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) - "لقد قمنا اليوم بضربة جيدة على المنشآت العسكرية في مقاطعات فينيتسا، خملنيتسكي، زابوروجيا، لفوف، فولين، لوتسك وإيفانو فرانكيفسك وبشكل رئيسي على هياكل الطاقة".

وأشار إلى أن القوات الروسية نفذت ضربات على منشآت عسكرية ومستودعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع لتخزين قطع غيار الطائرات في مقاطعة "لفوف" غربي أوكرانيا.

وتم إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم؛ حيث أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، بوقوع انفجارات في "لوتسك" وفي مقاطعات "فولين" و"فينيتس" و"بافلوجراد" و"دنيبروبتروفسك" ومدينة "ستريي" بمقاطعة "لفوف".

وقال ماكسيم كوزيتسكيي رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة "لفوف"، إن منشأة بنية تحتية حيوية للطاقة قد تضررت.

وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية، بانتظام، هجمات مستهدفة على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، مثل منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والجيش والإدارة والاتصالات.

وفي الوقت نفسه.. أكد المتحدث باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن القوات الروسية لا تهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.