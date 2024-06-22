إصابة طالبة ثانوية عامة بتشنجات عصبية في كفر الشيخ

شهدت مدرسة عزت الشافعي الثانوية بمنطقة سخا بمركز ومحافظة كفر الشيخ، إصابة طالبة بتشنجات عصبية، خلال أداء امتحان اللغة العربية في أول من الامتحانات المضافة للمجموع، ليجرى نقلها عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

امتحانات الثانوية العامة

كانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، قد أخطرت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة بورود إشارة من رئيس لجنة الامتحانات بمدرسة عزت الشافعي الثانوية بتعرض طالبة لتشنجات عصبية، وذلك خلال أداء امتحان اللغة العربية، ليجرى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ وغرفة عمليات الإسعاف، والدفع بسيارة إسعاف ونقل الطالبة من لجنة الامتحانات إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وقال مصدر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إن الطالبة تدعى دينا. ح. و، 18 عاما، وحالتها الطبية مستقرة حيث يجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة للطالبة من قبل الفرق الطبية داخل المستشفى.