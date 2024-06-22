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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو يقود تشكيل البرتغال المتوقع أمام تركيا بأمم أوروبا

رونالدو
رونالدو

يستعد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره التركي مساء اليوم السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

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من المتوقع أن يبدأ الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني للبرتغال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديش - بيبي - روبن دياز - دالوت.

خط الوسط: برونو فرنانديز - برناردو سيلفا - فيتينيا - جواو كانسيلو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - رافايل لياو.

وكان رفقاء كريستيانو رونالدو حققوا فوزًا هاماً على التشيك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الأولى من اليورو، بينما فاز المنتخب التركي على نظيره منتخب جورجيا بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على إستاد سيجنال ايدونا بارك.
 

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