يورو 2024.. منتخب البرتغال يسعى لتأكيد الأفضلية أمام تركيا الليلة

يلتقي منتخب البرتغال أمام نظيره منتخب تركيا، فى السادسة من مساء اليوم السبت،على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024 ، المقامة حاليا فى ألمانيا وتستمر حتى 17 يوليو المقبل.



وتقابل منتخب البرتغال و نظيره تركيا في 9 مباريات سابقة بمختلف البطولات، فيما تمكن كريستيانو رونالدو ورفاقه من تحقيق الفوز في 7 مواجهات، واستقبل الهزيمة في لقائين، كما تعتبر مواجهة الليلة ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 هى العاشرة التى تجمع بين المنتخبين.





ويأمل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودى، هز شباك المنتخب التركي وافتتاح سجله التهديفى على المستوى الدولى حيث انه لم يسبق له التهديف أمام تركيا خلال مسيرته الكروية.