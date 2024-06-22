اجتماع سري في الزمالك لبحث قرار الانسحاب من مباراة القمة (فيديو)

أكد الناقد الرياضي إسلام محمد، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يعاني من العديد من الأزمات على المستوى الفني، أو حتى داخل غرفة الملابس بين اللاعبين.

مجلس إدارة نادي الزمالك وضع نفسه في أزمة كبيرة:

قال محمد، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير، مذيعتا برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن مجلس إدارة نادي الزمالك وضع نفسه في أزمة كبيرة بعد القرارات التي أعلنها عقب الهزيمة من نادي المصري في الدوري الممتاز.

وتابع، أن الزمالك يعاني من الغيابات التي تؤثر سلبًا على أداء الفريق الأول، التي قد تؤدي إلى خسارة الزمالك مباراة القمة بنتيجة ثقيلة، موضحًا أن مباراة الزمالك والأهلي من أقوى المباريات على مستوى العالم، وهناك ترقب كبير من عشاق الساحرة المستديرة في أفريقيا والشرق الأوسط لمتابعة المباراة.

ونوه، أنه في حالة انسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي سيتم تطبيق اللائحة عليه، وتتمثل في خصم 6 نقاط من الفارس الأبيض، بالإضافة إلى الحرمان من المشاركة في الدوري الممتاز.

الموافقة على لعب المباراة:

أشار إلى أنه يجب على مجلس إدارة الزمالك الموافقة على لعب المباراة، لافتًا إلى أن هناك اجتماعًا سريًا، وبصورة عاجلة، من مسئولي مجلس إدارة نادي الزمالك لاتخاذ القرار المناسب بشأن مباراة القمة.

جدير بالذكر أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نجح في التقدم إلى المركز الـ9 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، فيما يبقى فاركو في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.

وفاز نادي الزمالك على حساب منافسه فاركو بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الجمعة، باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى شلبي هدف التقدم لنادي الزمالك في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين حارس مرمى فاركو، فيما أحرز الهدف الثاني عبدالله السعيد.