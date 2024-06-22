إصابة 13 شخص في حادث تصادم سيارتين بشبراخيت

أصيب 13 شخص بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل، بطريق شبراخيت في البحيرة.

وفور وقوع الحادث انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي مستشفي شبراخيت المركزى، وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق .

بداية تفاصيل الحادث جاءت عندما تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق شبراخيت ،ووجود مصابين، أكدت المعاينة تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نصف نقل .

وأسفرت الحادث عن إصابة 13 شخص وهم كل من ع.ع.28 سنة، ف.ع. ٤سنوات ،أ.ع.53 سنة ،أ.غ.31سنة ،ح.م.32 سنة ،ر.ص.21 سنة ،ه.ع.45سنة ،أ.م.5سنوات ،أ.خ.32 سنة ،م.ع.19 سنة ،ي.ع.37 سنة ،ع.ل.28 سنة ،م.ص.33 سنة، وجميعهم يقيمون بشبراخيت، بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت المركزى، وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق .