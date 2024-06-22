13 لجنة بالبحر الأحمر تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية

تستقبل اليوم السبت 22 يونيو 13 لجنة 3714 طالب وطالبة من أبناء محافظة البحر الأحمر؛ لاستئناف امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى لأداء امتحان اللغة العربية، وتم فتح اللجان فى الساعة الثامنة والربع لإتاحة الفرصة لعملية التفتيش للطلاب

وكان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قد أكد بضرورة التنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وكافة الإدارات التعليمية بالمدن لاستئناف أعمال إمتحانات شهادة الثانوية العامة عقب إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك اليوم السبت 22 يونيو 2024

وأكد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية تباشر أعمالها فى متابعة ٱخر مستجدات العمل والوقوف على جاهزية جميع اللجان لإستقبال طلاب المحافظة

ويؤدى الطلاب الإمتحان بمادة اللغة العربية لمدة ثلاثة ساعات تبدأ التاسعة صباحاً وتنتهى الثانية عشر ظهراً

وأطمئن من خلال التواصل مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية على جاهزية لجان سير الامتحانات فى جميع الإدارات التعليمية، مشدداً على تكاتف كافة الجهود لتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب لأداء الإمتحان بعيداً عن أى قلق أو توتر خلال فترة الإمتحان

حيث جرى تجهيز 13 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية بالمحافظة بكافة المستلزمات والاحتياجات و توفير سبل الراحة لإستقبال الطلاب وحال رصد أى مشكلات يُجرى تذليلها على الفور

وعلى صعيد آخر فقد وجه وكيل التعليم بالمحافظة رسالته لأولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان تجنباً لإثارة اى قلق او توتر فى نفوس الطلاب خلال تأدية الإمتحان حرصاً على مصلحتهم، متمنياً لجميع طلاب المحافظة التوفيق والنجاح