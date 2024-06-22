السبت 22 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الاردن تفتح تحقيقًا حول قضية تخزين مواد متفجرة في ماركا الجنوبية

الاردن
الاردن

 

قال عامر السرطاوي، الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع قضية تخزين مواد متفجرة في منطقة ماركا الجنوبية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أردنية.

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وأضاف "السرطاوي" في معلومات أولية فجر السبت، أن التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية.

وبين السرطاوي، أن خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي، قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافة، من عزل وإخلاء للمنطقة دون أية إصابات تذكر، مشيرًا إلى أن القضية قيد التحقيق وسيتم نشر تفاصيلها حال الانتهاء.

وأهاب بالجميع الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنيّة لمتابعة عملها دون أيّة مؤثّرات.

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