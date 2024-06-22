18 ألف و287 طالب وطالبة يستأنفون امتحانات الثانوية العامة بالفيوم

توافد الطلاب صباح اليوم السبت، على لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم منذ الثامنة صباحا وفتحت اللجان ابوابها فى الثامنة والربع لاستقبال الطلاب الذين سيؤدون الامتحان فى المحافظة والبالغ عددهم 18 ألف 274 طالب وطالبة، بالإضافة إلي 13 طالب للنور للمكفوفين.

ويؤدى الطلاب الامتحان اليوم فى مادة اللغة العربية من التاسعة وحتى الثانية عشرة وهى اول المواد التى تضاف للمجموع بعد ان ادى الطلاب قبل اجازة عيد الاضحى الامتحان فى اربع مواد على مدى يومين وهى التربية الدينية والتربية الوطنية فى اليوم الاول واليوم الثانى الاقتصاد والاحصاء وهى مواد نجاح ورسوب فقط ولا تضاف الى المجموع.

وقامت الاجهزة التنفيذية فى الفيوم باقامة حرم امنى امام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 40 لجنة فى المحافظة لاتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للدخول لاداء الامتحان فى سهولة ويسر , وقرر المحافظ الغاء الاسواق الاسبوعية فى الشوارع والطرق التى بها مقار لجان امتحانات الثانوية.

توفير الاجواء المناسبة لاداء الامتحان

وأكدت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ضرورة توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات , وشددت على عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والعاملين باللجان الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية. وانه تم تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة والمراوح بكل لجنة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا. وتم التنسيق مع مديرية أمن الفيوم وذلك من أجل التأمين الكامل للجان الامتحانات وخطوط السير وأوراق الأسئلة والإجابة. والتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم، وذلك بتكليف طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة ، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .

وأشارت قرنى، إلى أنه توفير 18 استراحة للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتجهيزها على أعلى مستوى ،وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة من (آسرة ومشتملاتها - بوتاجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه) وغيرها من التجهيزات التى تتيح إقامة جيدة تليق بالمعلمين.والتي تضمن للمعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة إقامة كريمة، من أجل تهيئة الجو المناسب للمعلمين أثناء فترة الامتحانات واقامتهم بمحافظة الفيوم.

وشددت على ضرورة توفير بيئة مناسبة وجيدة ، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وانه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية، لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أي طارئ قد يحدث، ومتابعة سير أعمال الامتحانات أثناء وقت الامتحان، ومتابعة خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية ووصول صناديق الأسئلة إلى اللجان ، والعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان، فضلًا عن رصد أعمال الغش اثناء فترة أداء الامتحانات.

ولفت وكيل الوزارة، إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان، وتجهيز خطوط سير مختلفة لتوزيع أسئلة الإمتحانات، بمركز توزيع الأسئلة للامتحانات، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

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