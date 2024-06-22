للثانوية العامة.. أدعية تيسير الامتحانات

امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ .. يستأنف طلاب الثانوية العامة الامتحانات اليوم السبت بالمواد الاساسية للمجموع وهي امتحان اللغة العربية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث أدوا امتحانات المواد الغير المضافة للمجموع قبل العيد.



ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 745086طالبًا وطالبة، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبحث العديد من الطلاب عبر محرك البحث "جوجل" عن أدعية تيسير الامتحانات قبل التوجه للجان الامتحانية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الاتي أدعية تيسير الامتحانات:

اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

يارب ألهمني الصواب في الإجابة، وبلغني أعلى المراتب في الدنيا والآخرة، اللهمّ اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، ومن خلفي، ونورًا من أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من تحتي، ونورًا من فوقي، اللهمّ زدني نورًا.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا رب يا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتني الحكمة وفصل الخطاب، يارب اجعل ألستنا عامرة بذكرك خلال هذه الساعة، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك يا الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، يارب لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت وحدك تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا رب.

يا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا ونصيرًا.

