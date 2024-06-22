السبت 22 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 والقنوات الناقلة ، فيشهد العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وكأس أمم أوروبا، وكوبا أمريكا.

 

الدوري المصري الممتاز 
إنبي مع الجونة 7 مساء - ONTime Sports

طلائع الجيش مع سموحة 7 مساء - ONTime Sports

 

كوبا أمريكا 
بيرو مع تشيلي 3 صباحا 
 

كأس أمم أوروبا

التشيك مع جورجيا 4 مساء - beIN Sports HD 1 Max

تركيا مع البرتغال 7 مساء- beIN Sports HD 2 Max

بلجيكا مع رومانيا 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max

الجريدة الورقية