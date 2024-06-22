جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 والقنوات الناقلة ، فيشهد العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وكأس أمم أوروبا، وكوبا أمريكا.

الدوري المصري الممتاز

إنبي مع الجونة 7 مساء - ONTime Sports

طلائع الجيش مع سموحة 7 مساء - ONTime Sports

كوبا أمريكا

بيرو مع تشيلي 3 صباحا



كأس أمم أوروبا

التشيك مع جورجيا 4 مساء - beIN Sports HD 1 Max

تركيا مع البرتغال 7 مساء- beIN Sports HD 2 Max

بلجيكا مع رومانيا 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max