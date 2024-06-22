جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 والقنوات الناقلة ، فيشهد العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وكأس أمم أوروبا، وكوبا أمريكا.
الدوري المصري الممتاز
إنبي مع الجونة 7 مساء - ONTime Sports
طلائع الجيش مع سموحة 7 مساء - ONTime Sports
كوبا أمريكا
بيرو مع تشيلي 3 صباحا
كأس أمم أوروبا
التشيك مع جورجيا 4 مساء - beIN Sports HD 1 Max
تركيا مع البرتغال 7 مساء- beIN Sports HD 2 Max
بلجيكا مع رومانيا 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max