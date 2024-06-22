تناول اللحوم الحمراء والشوكولاتة مفيد لمرضى التهاب الأمعاء

قد تبدو اللحوم الحمراء والشوكولاتة بمثابة كابوس لجهازك الهضمي، لكن دراسة أجراها علماء في جامعة واشنطن تشير إلى خلاف ذلك يمكن لنظام غذائي غني بالبروتين من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان أن يساعد في تخفيف أعراض مرض التهاب الأمعاء .

ويسبب المرض تقلصات في المعدة وانتفاخا وإسهالا دمويا متكررا وفقدان الوزن والتعب الشديد عادة، يُنصح ضحايا مرض التهاب الأمعاء بتجنب اللحوم ومنتجات الألبان لتخفيف الأعراض، لكن العلماء وجدوا أن البروتين الذي يحتوي على الحمض الأميني التريبتوفان المهم يساعد في إنتاج الخلايا المناعية التي تجعل الأمعاء أكثر قدرة على التحمل.

ويوضح مؤلفو الدراسة أن الخلايا المناعية تقوم بدوريات في الأمعاء لمنع الميكروبات الضارة من الاختباء هنا من الطعام وتتم موازنة الخلايا القادرة على التسبب في العمليات الالتهابية مع الخلايا الأخرى التي توفر التحمل المعوي وتحمي الجسم من التهاب الأنسجة الحساسة التي تشكل خطراً على الصحة.

وعندما يتحول هذا التوازن نحو العمليات الالتهابية، يؤدي ذلك إلى الإصابة بأمراض معوية وخلال التجارب، تم اكتشاف الخلايا المناعية في الفئران التي توفر التحمل المعوي وتحمل بكتيريا معينة وتحتاج هذه البكتيريا إلى التربتوفان - أحد العناصر الأساسية للبروتينات - لتحفيز نشاطها.

واكتشف العلماء صلة بين نوع من البكتيريا يُسمى Lactobacillus reuteri، وهو جزء طبيعي من ميكروبيوم الأمعاء، وتطور مجموعة من الخلايا التي تعزز التسامح، أو تقليل أعراض مرض التهاب الأمعاء، وكلما زادت كمية التربتوفان التي تلقتها الفئران في نظامها الغذائي، زادت الخلايا المناعية الضرورية التي تنتجها.

مرض التهاب الأمعاء

مرض التهاب الأمعاء، هو مجموعة من الحالات الالتهابية للقولون والأمعاء الدقيقة وهو من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، حيث تلتهب الأمعاء ربما بسبب ردة الفعل المناعية للجسم ضد أنسجته المعوية، حيث أن هناك نوعان رئيسيان من مرض التهاب الأمعاء، وهما: داء الكرونز والتهاب القولون التقرحي، ويرتبط هذان الاضطرابان ارتباطًا وثيقًا. إلاّ أن لديهما اختلافات كبيرة تميزهما عن بعضهما البعض.

وإلتهاب القولون التقرحي، وكما يوحي اسمه، فهو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية التي تسبب تقرحات في بطانة المستقيم والقولون (الأمعاء الغليظة) فقط ويتمركز المرض عادة في منطقة المستقيم وقد يمتد إلى الأمعاء الغليظة بأكملها وقد يشابه مرض الكرونز في حدوث زيادة في سماكة جدار الأمعاء والمستقيم مع تكوّن النسيج الندبي في حالة حدوث الإلتهاب والتورم المتكرر للأمعاء.