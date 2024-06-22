ثقل الساقين علامة على مرض الشريان المحيطي

يقوم القلب بتدوير الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يعني أن أعراض مشاكل القلب يمكن أن تظهر في أي جزء من الجسم، بما في ذلك الساقين، ويشير الخبراء إلى أن الشعور الدائم بالثقل في الساقين قد يشير إلى وجود مشاكل في الأوردة والشرايين وضرورة استشارة طبيب القلب.





ثقل الساقين ومرض الشريان المحيطي

وذلك لأن الثقل في ساقيك يمكن أن يكون علامة على مرض الشريان المحيطي (PAD)، وهي حالة مزمنة تتراكم فيها الرواسب الدهنية داخل الشرايين وتُعرف هذه العملية باسم تصلب الشرايين بالإضافة إلى الشعور بثقل في الساقين، يمكن أن يسبب مرض الشريان المحيطي الألم والتورم والتشنج وانخفاض القدرة على الحركة ويعاني بعض الأشخاص أيضًا من تغير لون الساقين، أو تقرحات لا تشفى، أو ضعف النبض في الأطراف.

ترتبط الإصابة بمرض الشريان المحيطي بالعديد من المخاطر الصحية على القلب. يحذر خبراء Mayo Clinic من أن الأشخاص الذين يعانون من مرض الشريان المحيطي لديهم خطر متزايد للإصابة بالسكتة الدماغية أو الأزمة القلبية ويرجع ذلك إلى أن انخفاض تدفق الدم في الشرايين يؤدي إلى نقص الدم في الدماغ.

يمكن أن يكون الشعور بالثقل في الساقين أيضًا علامة على القصور الوريدي المزمن (CVI) ويؤكد أطباء كليفلاند كلينك أن مرض نقص المناعة البشرية يحدث عندما تتوقف الجدران أو الصمامات الوريدية في أوردة الساقين عن العمل بفعالية ونتيجة لذلك، لا يعود الدم إلى القلب، بل يتراكم في الأطراف السفلية.

عادة ما ينجم القصور الوريدي المزمن عن تجلط الدم، خاصة عند المرضى الذين يعانون من تجلط الأوردة العميقة ويحذر الخبراء من أنه إذا كنت مصابًا بفيروس CVI، فإن خطر الوفاة يزداد.

تشير دراسة نشرت في مجلة القلب الأوروبية إلى أن القصور الوريدي المزمن منتشر بشكل كبير بين السكان ويرتبط بوجود عوامل الخطر والأمراض القلبية الوعائية.

الدوالي هي سبب شائع آخر للأرجل الثقيلة في حين يقول العديد من الخبراء أن الدوالي ليست علامة مباشرة على ضعف صحة القلب، يحذر الخبراء في دار النشر الصحية بجامعة هارفارد من أن الحالة قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم في الأوردة العميقة في الساقين ويمكن أن تكون النتيجة مضاعفات خطيرة، مثل الانسداد الرئوي.

يقول جريجوري بيازا، دكتوراه في الطب، أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد: "من المهم للأشخاص الذين يعانون من الدوالي أن يكونوا على دراية بمخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية".