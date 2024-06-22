علماء يحددون 3 عناصر غذائية تسبب الانتفاخ الشديد

قام خبراء الصحة من ألمانيا بتسمية المجموعات الثلاث الأقل نجاحًا من العناصر الغذائية التي يمكن أن تسبب الانتفاخ الشديد، ويوصي خبراء التغذية بتجنب مجموعات هذه الأنواع من الأطباق بأي ثمن.

بروتين وبروتين

قد تحب سلطة الدجاج المغطاة بالفاصوليا الغنية بالبروتين، لكن وجود كمية كبيرة من البروتين في طبق واحد يتطلب من جسمك استخدام كمية كبيرة من الطاقة لهضمها وإذا قمت بدمج البروتين مع البروتين، فأنت بالتأكيد معرض لخطر الانتفاخ الشديد بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى وقت طويل لإكمال عملية الهضم والعودة إلى حالة الراحة لذلك، من الأفضل دمج مصدر واحد للبروتين في طعامك، مثل السمك، مع بعض الخضار، والبيض مع الخبز تذكر أن الخضروات الخضراء وغير النشوية تتناسب بشكل جيد مع جميع الأطعمة تقريبًا.

فواكه وبروتين

تحتوي الفواكه على سكريات بسيطة لا تستغرق الكثير من الوقت ليتم هضمها في الجسم ولكن ليس إذا قمت بدمجها مع الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والبيض يبقى السكر الموجود في الفاكهة لفترة أطول في المعدة حتى يتم تكسير البروتين هناك، مما يسبب الانتفاخ الشديد تجنب تناول الفاكهة لمدة ساعة على الأقل بعد تناول وجبة غنية بالبروتين.

منتجات الألبان والنشا

يتفق الكثيرون على أن البيتزا والبرجر بالجبن يمثلان حجمًا كبيرًا جدًا للهضم وتتطلب منتجات الألبان في حد ذاتها جهدًا كبيرًا من الجسم لهضمها، وعندما يتم دمجها مع الأطعمة النشوية يجب مضاعفة الجهد ويبدأ النشا بالتخمر عندما يبقى في الجهاز الهضمي لفترة طويلة، مما يؤدي إلى الغازات والانتفاخ المؤلم والخيار الأفضل هو تجنب الخبز واستهلاك منتجات الألبان مع الخضار الورقية الخضراء وسوف يساعد الخضر جسمك على هضم الدهون بشكل أفضل بكثير من النشا واختر أيضًا الجبن العضوي بدلاً من الجبن المبستر لمساعدته على الهضم بشكل أسرع.

غازات الجهاز الهضمي

غازات الجهاز الهضمي جزء من عملية الهضم العادية من الطبيعي أيضًا التخلص من الغاز الزائد، إما عن طريق التجشؤ وإما نفث الغازات قد تكون الغازات مصحوبة بألم إذا كانت الغازات محتجزة أو لا تتحرك بشكل جيد عبر الجهاز الهضمي.

قد تحدُث زيادة في الغازات أو الغازات المصحوبة بألم إذا كنتَ تتناول الأطعمة التي من المحتمل أن تُنتج الغازات في كثير من الأحيان، يمكن أن تساعد التغييرات البسيطة في عادات الأكل في تقليل الغازات المزعجة.