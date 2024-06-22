مجمع الشيخ الشعراوي يعلق على قرار الرئيس بترميم ضريح إمام الدعاة (فيديو)

علق عبدالرحمن مصطفى، مدير مجمع الشيخ الشعراوي، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بترميم ضريح فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي أثلج صدور كل المصريين.

قال عبدالرحمن مصطفى، مدير مجمع الشيخ الشعراوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، على قناة "إكسترا نيوز"،: "الجميع سعد بهذا التوجيه، وسرعة تلبية الهيئة الهندسية ووصولها إلى المكان".

توجيه الرئيس السيسي أسعد كل المحبين للشيخ محمد متولى الشعراوي

وأضاف مدير مجمع الشيخ الشعراوي: "توجيه الرئيس السيسي أسعد كل المحبين للشيخ محمد متولى الشعراوي، ونشكر الرئيس السيسي على هذا التوجيه"، لافتا: "الرئيس السيسي يهتم دائما بالعلماء".

وأثار غرق ضريح فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى بقرية دقادوس، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بسبب كسر في ماسورة مياه، ما تسبب في غمر الضريح بالمياه، وهو ما أثار غضب الأهالي من إهمال المسؤولين، ولسان حال الأهالي: لم يسلم الموتى في القبور من أذى الأحياء.

وفوجئ زوار الضريح بطفح كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي وصل ارتفاعها لأكثر من 5 سم ليبدأ المواطنون والعاملون في الضريح على إزالتها، إلا أنها عادت مرة أخرى، مما يهدد بغرق الضريح بالكامل.

قال ناصر محمد، أحد أهالي القرية، إن الأهالي فوجئوا بانفجار ماسورة المياه الرئيسية المارة بجوار الضريح بالقرية مما يهدد بوقوع تصدع للضريح نتيجة شدة المياه.



وأشار طارق قدح من أهالي القرية، إلى أن الأهالي تقدموا بشكوى لشركة مياه الشرب، والشركة المسؤولة عن أعمال الصرف الصحي، للتدخل وحماية حرمة الموتى من الانتهاك الذي حدث بسبب المياه، بعد أن حاصرت المياه الضريح من جميع الجهات .

أكد اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أن السبب في غرق ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي بقرية دقادوس، بمياه الصرف الصحي، هو حدوث عطل في ماكينة الرفع بالقرية.

وأضاف أن هناك ماكينتي رفع صرف صحي بالقرية، متصلتين بالمحطة الرئيسية، واحترقت إحداهما بشكل مفاجئ، أمس الثلاثاء، ما تسبب في حدوث طفح المياه بالشوارع، ونزوحها للضريح ومنطقة المقابر.

ومن جانبه اوضح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انه بالتعاون مع رئيس مركز ومدينة ميت غمر وتنفيذا لتكليفات " محافظ الدقهلية" فقد تم السيطرة على العطل المفاجئ بخط الصرف الصحي في دقادوس بميت غمر وتم توفير حلول بديلة مشيرا الي ان العطل مفاجئ كان بسبب هبوط أرضي أسفل خط انحدار للصرف الصحي بقطر 1000 مم في منطقة دقادوس بميت غمروتم التنسيق مع الوحدة المحلية بميت غمر للسيطرة على المياه ومنع وصولها إلى مقام فضيلة الشيخ الشعراوي وأشار إلى أن جميع الأعمال المطلوبة للإصلاح جارية وسيتم الانتهاء منها سريعا واضاف أن الشركة قامت بتوفير وسائل بديلة لنقل مياه الصرف الصحي بعيداً عن المقابر حتى يتم إصلاح العطل بشكل كامل.



