أردا جولر يقود تشكيل تركيا المتوقع أمام البرتغال باليورو 2024

يضرب المنتخب التركي موعدًا قويًا أمام نظيره البرتغالي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا "يورو" 2024.



ويرغب تركيا في تحقيق الفوز على البرتغال، في المواجهة التي يشهدها ملعب "سيجنال إيدون بارك" بألمانيا.

تشكيل تركيا المتوقع أمام البرتغال باليورو

حراسة المرمى: ميرت جونوك.

خط الدفاع: كان أيهان، ديميرال، عبدالكريم بارداكسي، فردي أوجلو.

خط الوسط: هاكان تشالهانوجلو، أوزكان، كينان يلدز.

خط الهجوم: أردا جولر، كيريم أكتوركوغلو، باريس ألبير يلماز.

وكان المنتخب البرتغالي قد نجح في تحقيق الفوز في على التشيكي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الأولى له، بينما فاز منتخب تركيا على نظيرن الجورجي بثلاثة أهداف لهدف.

تقرر انطلاق موقعة المنتخب التركي أمام نظيره البرتغالي في تمام السابعة من مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

ومن المقرر نقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مواجهات بطولة أمم أوروبا 2024، حيث ستُنقل مواجعة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024 من خلال شاشتها.