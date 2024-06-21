البطيخ أفضل فاكهة موسمية للمناعة.. يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات

يربط الجميع طعم هذه الفاكهة بالصيف ولكن بالإضافة إلى الطعم الممتاز، يحتوي البطيخ على مكونات مهمة لصحة الإنسان وفقًا للأطباء، يعد البطيخ منبهًا ممتازًا للمناعة وعلاجًا طبيعيًا فعالًا للتوتر.

الآن خلال موسم البطيخ، إذا لم تكن هناك موانع، فيجب عليك الاعتماد على البطيخ ويعتقد الأطباء أن استخدامه المنتظم يساعد على تحسين الصحة قبل موسم البرد هذا المنتج معترف به من قبل الأطباء باعتباره منبهًا ممتازًا للمناعة،

يحتوي البطيخ على فيتامينات المجموعات A وC وB وP، بالإضافة إلى العناصر النزرة المهمة مثل الزنك والكالسيوم وكونها تذوب في الماء، الذي يشكل 95٪ من ثمرة البطيخ، يتم امتصاص هذه المواد بشكل أفضل من قبل الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، لا غنى عن البطيخ في مكافحة المزاج السيئ والتعب المزمن ويجب على الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الموسمي، والتقلبات المزاجية المفاجئة، والتوتر الناتج عن مسببات مختلفة، تضمينه في نظامهم الغذائي.

ويحتوي البطيخ على كمية كبيرة من المادة التي تنشط إنتاج هرمون السيروتونين "هرمون الفرح" بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البطيخ على إنزيم ديسموتاز الفائق أكسيد، الذي له خصائص قوية مضادة للأكسدة وويدعي الباحثون أن سوبر أكسيد ديسموتاز يزيد من تركيز الشخص، ويزيل مشاعر التعب والتهيج، ويخفف أيضًا من مشاكل النوم.

حقائق لا تعرفها عن جهاز المناعة

يتكون جهاز المناعة من العديد من الأجزاء التي تعمل كجيش متكامل الأركان لمقاومة الأعداء، ومن أهم مكوناته التي تقوم بالأدوار الأساسية في الجسم (الخلايا الليمفاوية- نخاع العظام- الخلايا البالعة- الأجسام المناعية المضادة).

ويشار إلى أنّ الجهاز المناعي يساهم في القضاء أو محاولة القضاء على هذه المواد التي تحتوي على مستضدات على سطحها، ويجدر بالذكر أنّ المستضدات توجد على سطح المواد الحية التي تدخل الجسم مثل: الخلايا الغريبة، والفيروسات (Viruses)، والفطريات، والبكتيريا (Bacteria) أو المواد غير الحيَّة مثل: السموم، والمواد الكيميائية، والجسيمات الغريبة، ومن الجدير بالذكر أنَّ خلايا جسم الإنسان ذاته تحتوي على سطحها على مستضدات، لكنّ الفرق في أنّ الجهاز المناعي يتعرّف عليها على أنّها أجسام طبيعية وليست دخيلة، ولا يقوم بتفعيل الاستجابة المناعية تجاهها؛ أي لا يقوم بمحاربتها في الوضع الطبيعي