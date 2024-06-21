هجوم على تركي آل شيخ بعد مقارنته نجاح ولاد رزق 3 بأفلام العندليب والسندريلا

أثار المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حالة من الجدل بعد مقارنته فيلم ولاد رزق 3 الذي حطم الأرقام في شباك التذاكر أول أيام عيد الأضحى، بأفلام سعاد حسني وعبد الحليم حافظ، والأمر الذي تسبب في هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسخريتهم من الصورة.

المستشار تركي آل شيخ

تركي آل شيخ يقارن نجاح فيلم ولاد رزق 3 بأفلام السندريلا والعندليب

نشر المستشار تركي آل شيخ صورة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك كانت تتضمن فيلم خالي بالك من زوزو، أبي فوق الشجرة، إسماعيلية رايح جاي، وولاد رزق، في إشارة منه لنجاح الفيلم الأخير ومقارنته بأفلام سعاد حسني وعبد الحليم حافظ التي علقت في أذهان الجماهير.

كتب تركي آل شيخ على الصورة :" أفلام كثيرة نجحت ولكن أفلام قليلة تركت بصمة وحطمت الأرقام في شباك التذاكر".

فيلم ولاد رزق 3

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من صورة تركي آل شيخ

بعد نشره الصورة بدقائق قليلة، فتح رواد السوشيال ميديا أبواب النار على تركي آل شيخ وسخروا من مقارنته فيلم ولاد رزق 3 بأفلام العندليب والسندريلا حيث جاءت التعليقات كالأتي، انت فاكر ولاد رزق ده حد هيفتكرو بعد ١٠ سنين مثلا، ولاد رزق ده مجرد تريند انت صنعته الفن بس هو اللي بيعيش الترندات لا، الايرادات عمرها ما كانت مقياس للنجاح بعد عشر سنين مثلا مش هيبقى ليه وجود لانه لا قصة ولا معنى ولا ينشر سوى البلطجة والاسفاف، "شهر واحد بس و الناس هتنسي مين رزق و مين ولاده لكن الفن الحقيقي هو اللي بيعيش . الأعمال المصرية المتكاملة بدون تدخل أي حد هي اللي بتعيش"، "العامل المشترك بينهم انهم افلام مصريه وممثلين مصرين ومخرجين مصرين"، البصمة نقدر نحكم عليهم بعد كام جيل والايرادات عمرها ما كانت مقياس النجاح".

فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3

ولاد رزق 3 يكسر حاجز الـ 100 مليون في أسبوع

حصد فيلم ولادر رزق 3 أرقامًا قياسية في أول أسبوع من عرضه، سواء في مصر أو الوطن العربي إذ كسر حاجز الـ 100 مليون جنيه، وعلق تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا : إيرادات ولاد رزق 3 اليوم 21.5 مليون جنيه يعني حقق 114 مليون جنيه في 8 أيام في مصر فقط، أول فيلم في التاريخ يحصد هذا الدخل ويكسر حاجز الـ 100 مليون في أسبوع.

فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3

ولاد رزق 3 من بطولة الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، آسر ياسين، سيد رجب، محمد لطفي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم عبدالعزيز، وتدور أحداثه بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، وفي يوم من الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.