إسماعيل هنية: إسرائيل تماطل وتتأخر بردودها منذ بداية المفاوضات

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن إسرائيل تماطل وتتأخر بردودها منذ بداية المفاوضات، وذلك وفق نبأ عاجل أذاعته قناة “سكاي نيوز عربية”.

ولفت إلى أن الاستراتيجية التفاوضية عند إسرائيل ترتكز على زيادة الضغط على حركة حماس والفصائل المقاومة، مطالبًا بإنهاء إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل قطاع غزة.

الاستعداد للإعلان عن هزيمة حماس

أعلن هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل تستعد للإعلان قريبا عن هزيمة الذراع العسكرية لحماس بعد انتهاء معركة رفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يجب القضاء على "التطرف" في قطاع غزة، بالإضافة إلى ضرورة تعليم الفلسطينيين مستقبلا مختلفا غير إبادة إسرائيل وقتل كل يهودي على هذا الكوكب.

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أنه يقدر بشدة الدعم الذي قدمه الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية لإسرائيل.

وتعليقا على الفيديو الذي انتقد فيه واشنطن، أجاب: "شعرت أن الفيديو الذي ينتقد إدارة بايدن لحجبها الأسلحة كان ضروريا بعد أشهر من المحادثة لم تحل المشكلة".

وتابع: "إذا حصلنا على ما نحتاجه من أسلحة سنحقق النصر بسرعة على حماس ونمنع أي حرب محتملة مع حزب الله".

وفيما يخص سقوط الضحايا المدنيين خلال الحرب، أشار نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي ذهب لأبعد مما ذهب إليه أي جيش آخر في التاريخ في محاولة تجنب سقوط ضحايا مدنيين، حسب تعبيره.

وأكد أن نسبة الضحايا المدنيين إلى المقاتلين في غزة هي واحد إلى واحد تقريبا وهي الأدنى في حرب المدن الحديثة، حسب كلامه.

وأردف: "سيتعين علينا نزع السلاح في غزة بشكل مستدام، وهو أمر لا يمكن أن تقوم به أي جهة إلا إسرائيل".

كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه "يجب القضاء على التطرف في غزة وتعليم الفلسطينيين مستقبلا مختلفا غير إبادة إسرائيل وقتل كل يهودي على هذا الكوكب"، حسب وصفه.

ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



