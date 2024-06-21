الدوري المصري.. مرور 75 دقيقة ومازال الزمالك يتقدم على فاركو بهدفين

مرت 75 دقيقة ومازال التقدم لفريق الزمالك أمام فاركو بثانية في المباراة التي تقام بينهم اليوم باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وظلت المباراة في دقائقها الأولي منحصرة في وسط الملعب دون أي خطورة من الفريقين، فيما ظهرت حالة الارتباك علي دفاعات نادي الزمالك لكن لم يستغلها لاعبي فاركو.

وسجل مصطفي شلبي هدف التقدم لنادي الزمالك في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين حارس مرمي فاركو.

كما انقذ حارس فاركو هدف محقق للزمالك بعد ابعاد راسية المثلوثي من علي خط المرمي.



وسجل فاركو هدف التعادل في الدقيقة 35 لكن سرعان ما الغاه حكم المباراة بسبب وجود حالة تسلسل علي اللاعب سيف تيري.

واهدر سيف تيري التعدل لمصبلحة فاركو بعد كرة مرتده سددها بجوار مرمي محمد صبحي.



وضاعف عبدالله السعيد النتيجة للزمالك من علامة الجزاء في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني.



واضع يوسف اوباما هدف ثالث للزمالك بعد تمرمة بينية من موتيابا سددها خارج المرمي.

تشكيل الزمالك أمام فاركو

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمود الشناوي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وناصر منسي.



تشكيل فاركو أمام الزمالك

وجاء تشكيل فاركو أمام الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شيكا.

خط الدفاع: عزمي غوما - ياسين السيد - محمود البدري - أحمد جمال.

خط الوسط: أحمد البحراوي – كنجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد.

خط الهجوم: سيف تيري - شكري نجيب

ويتواجد على مقاعد بدلاء فاركو كل من: "محمد نديم ورامي صبري ومحمد فخري وعمرو جمال وعمرو ناصر ووليد مصطفى ووليد علي ومحمد عز ومحمود عماد".