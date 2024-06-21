كاتبة يهودية: أسلافنا عبدوا عجل السامري والأحفاد تقدس الآن صنم الصهيونية كالسكارى

قالت الكاتبة اليهودية ناعومي كلاين، إن اليهود الأوائل خانوا النبي موسى وتسببوا في غضبه عندما عبدوا العجل الذهبي في ظل غيابه عنهم في الجبل، مضيفة أنه درسًا عن الأصنام الزائفة وميل الإنسان إلى عبادة الدنس والبريق، والنظر إلى الصغائر والماديات بدلًا من الكبير والمتعالي.

وأضافت أن الجيل الحالي يقدس صنم الصهيونية الزائف كالسكارى، فهم متيمون به ويأخذ أعمق كتاباتنا عن العدالة والتحرر من العبودية ويحولها إلى أسلحة وحشية للسرقة الاستعمارية للأراضي وكخريطة طريق للتطهير العرقي.

وتابعت: "صنم زائف اتخذ فكرة الأرض الموعودة المتعالية وهي كناية عن تحرير الإنسان الذي انتقل عبر الأديان إلى كل ركن من أركان العالم وتجرأ على تحويلها إلى صك بيع لدولة لدولة عرقية عسكرية إن نسخة التحرير التي تطرحها الصهيونية السياسية هي في حد ذاتها مدنسة فمنذ البداية تطلب الأمر طرد الفلسطينيين من ديارهم وأراضي أجدادهم فيما عرف بالنكبة في عام 1948.

ونوهت إلى أن نسخة التحرير التي تطرحها الصهيونية السياسية هي في حد ذاتها مدنسة فمنذ البداية تطلب الأمر طرد الفلسطينيين من ديارهم وأراضي أجدادهم فيما عرف بالنكبة في عام 1948 وكانت في حرب مع أحلام التحرير الجماعية.

وناعومي كلاين هي صحفية سياسية وكاتبة ومؤلفة أفلام تسجيلية كندية. تتميز بكتابتها المناهضة للسياسات النيوليبرالية، والتحليلية لسياسات الشركات متعددة الجنسيات والعولمة الاقتصادية. تكتب عمود بصورة غير منتظمة بجريدة الغارديان The Guardian وThe Nation ومطبوعات آخرى، وكانت مراسلة من العراق لجريدة Harper's Magazine.