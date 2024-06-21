حاخام يهودي: العرب أقوى وأشجع من النازيين ومستحيل هزيمتهم (فيديو)

قال حاخام يهودي إن العرب أقوياء للغاية لأن لديهم صفات أبرزها الدعاء لله بإخلاص على عكس اليهود، مضيفًا أن الإله الذي يعبدونه ونعبده واحد وهو الله، لكن الفرق هو أن “دينهم مزيف”، على حد زعمه، لافتا إلى أن الدعاء له قوة حتى ولو كان الداعِ في نيته ارتكاب الشرور والأفعال غير الأخلاقية.

والجدير ذكره أن حديث الحاخام يناقض قول الله تعالى: (لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾، أي لا يحب الله الدعاء على شخص إلا إذا كان الداع مظلومًا.

ونوه إلى أن أحفاد إسماعيل بن النبي إبراهيم أقوياء بقوتهم الروحانية وليس بقوتهم الجسمانية فقط آخر وأصعب تهديد سيواجه جيش إسرائيل سيكون المواجهة مع أحفاد إسماعيل لأنهم الوحيدون من أعداء اليهود الذين يأتون بقوة روحانية كبيرة فهم من نسل إبراهيم ويمتلكون الدعاء ويلتزمون بالاحتشام.

وتابع: "العدو إسماعيل هو عدو لا يمكن هزيمته بالوسائل التقليدية العادية"، موضحًا: “لا توجد طريقة لإيقاف أشخاص مستعدون للموت من أجل قضيتهم، ستهددهم بالموت؟.. سيقولون تعال أرني ما لديك، هذا ما أتمناه”.

وسيدنا إسماعيل -عليه السلام- أول ولد لسيدنا إبراهيم -عليه السلام- من زوجته هاجر القبطية المصرية، ومعنى اسم إسماعيل: سميع الله، وقد سكن سيدنا إسماعيل مع أمه هاجر في مكة المكرمة، بعدما تركهما سيدنا إبراهيم -عليه السلام- في مكة المكرمة، فقاما بإعمارها، فيما أنجب بعد ذلك سيدنا إسحاق ويعقوب من السيدة سارة ويزعم اليهود أنهم أحفادهم.

وأكمل ضاحكا: “لنحكي عن النازيين، أخيرًا سأقول شيئًا جيدًا عنهم، إنهم كانوا جبناء، فعندما كان يقترب الموت منهم كانوا يتفاضون، وهتلر زعيمهم كان جبانًا عندما أنهى حياته بنفسه عندما اقتربت جيوش أعدائه من مقره بدلًا من مجابهة العواقب، فالقوة الغاشمة والدمار الهائل يهزم الجبناء والناس العاديون”.

ويحظى اليهود بعداوة خاصة مع النازيين رغم انتهاء فكرتهم مع هزيمتهم في الحرب العالمية النازية، ويتهموهم بارتكاب إبادة جماعية ضدهم بزعامة المستشار الألماني أدولف هتلر الذي أدت تعليماته وكراهيته إلى قتل 6 ملايين يهودي، حسب إحصائياتهم الذي يشكك فيها بعض المؤرخين.

وأردف رابطًا مع السياق : “لكن إذا كان أمامك أناس لا يكترثون الموت، إذا كيف ستوقفهم، ما الطريقة، إن أحفاد إسماعيل مستحيل هزيمتهم”، وذلك حسب