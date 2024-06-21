إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بكسور وكدمات متعددة وإشتباة نزيف بالمخ في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي السريع أمام كوبري أبو حمص.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، وتم نقل إلي مستشفي دمنهور التعليمي، لتلقي العلاج اللازم، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة ،إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الامنية إلي مكان الحادث، بالطريق السريع أمام كوبري أبو حمص، إتجاه الأسكندرية، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة ميكروباص مع عربة كارو.

أسفرت الواقعة عن إصابة 10أشخاص بكسوار وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وإشتبة نزيف بالمخ.

تم نقل المصابين إلي مستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .