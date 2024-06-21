زجاجة زيت لكل فرد .. وصرف 90 % من مقررات سلع التموين

واصلت وزارة التموين و التجارة الداخلية اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 متابعة أعمال صرف مقررات سلع التموين للمستفيدين من البطاقات التموينية ، الذين لم يتمكنو من الصرف خلال الأيام الماضية و التي بلغت نسبتهم 10 %

صرف مقررات سلع التموين

وبلغت نسبة صرف مقررات يونيو الجاري من السلع التموينية نحو 90% حتى الآن، وتصرف منافذ التموين، سلع المقررات إلى المستفيدين بالأسعار الرسمية دون زيادة، الزيت عبوة 800 ملي بسعر 30 جنيها، والسكر التمويني بسعر 12.60 جنيهًا.

وحددت وزارة التموين حصص من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينية، بواقع زجاجة زيت وكيلو سكر، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت و4 كيلو سكر للبطاقة الأربعة أفراد فأكثر، وتزيد حصة السكر للبطاقة الأكثر من أربعة أفراد لتصرف بحد أقصى 6 كيلو للبطاقة.





كذلك تستمر منافذ وزارة التموين في صرف سلع فارق نقاط الخبز، والتي تصرف للمستحقين نظير ترشيد استهلاك الخبز المدعم، حيث يصرف للمواطن نظير كل رغيف لم يتم صرفه 10 قروش وهو ما قيمته جنيه عن كل عشرة أرغفة.

ويحصل كل مستفيد مقيد ببطاقة تموينية، على سلع من قائمة سلع المنظومة بـ 50 جنيهاً شهريًا، حتى الفرد الـ4 بالبطاقة، في حين يحصل المستفيدين ابتداءً من الـ 5 على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهاً فقط.

قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر يونيو:

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيه.

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.

مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.50 جنيه