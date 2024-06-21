زيادة مرتبات 250 ألف موظف في شهر يوليو المقبل|تفاصيل

أكدت مصادر حكومية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصدد الإعلان عن حركة ترقيات كبيرة في شهر يوليو المقبل.

وذكرت المصادر أن الحركة تشمل أكثر من 250 ألف موظف في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ممن يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

زيادة مرتبات 250 ألف موظف في يوليو المقبل

حركة الترقيات المزمع تنفيذها في يوليو 2024 ستؤدي إلى زيادة مرتبات المستفيدين منها بعد ترقيتهم إلى مستويات وظيفية أعلى، وذلك وفقًا لجدول الترقيات الوظيفية المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.





زيادة المرتبات وفقًا لموازنة العام المالي 2024-2025

أشارت المصادر إلى أن حركة الترقيات المتوقع إعلانها في يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2024-2025، ستشمل شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستوفين مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو الحالي.

سيتم ترقية هؤلاء الموظفين إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، وسيستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1 يوليو الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5%. ستشمل حركة الترقيات أيضًا كل من تتوافر فيهم الشروط ولا يوجد لديهم أي مانع من موانع الترقية وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

الدرجات المالية للعاملين بالجهاز الإداري

جدير بالذكر أن مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة شهدت آخر زيادة في مارس الماضي بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصل الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة إلى 6 آلاف جنيه. وفيما يلي الدرجات المالية الحالية للعاملين اعتبارًا من مرتبات شهر مارس الماضي:

الدرجة السادسة: 6 آلاف جنيه.

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

الدرجة الثانية: 8 آلاف جنيه.

الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.

الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه.

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