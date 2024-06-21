الدوري المصري.. مرور40 دقيقة ومازال الزمالك يحتفظ بتقدمه بعد إلغاء هدف فاركو

مرت 40 دقيقة من مباراة الزمالك أمام فاركو وما زال التقدم من نصيب الأبيض في المباراة التي تجمع بينهم اليوم الجمعة استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وألغى حكم الساحة هدف لفريق الكرة الاول بنادى فاركو “هدف ملغي” بداعي التسلل على سيف تييري في الدقيقة 35.



وظلت المباراة في دقائقها الأولى منحصرة في وسط الملعب دون أي خطورة من الفريقين فيما ظهرت حالة الارتباك علي دفاعات نادي الزمالك لكن لم يستغلها لاعبو فاركو.

وسجل مصطفى سلبي هدف التقدم لنادي الزمالك في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين حارس مرمى فاركو.



وانقذ حارس فاركو هدف محقق للزمالك بعد إبعاد رأسية المثلوثي من على خط المرمى.

تشكيل الزمالك أمام فاركو

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود الشناوي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وناصر منسي.

تشكيل فاركو أمام الزمالك

وجاء تشكيل فاركو أمام الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شيكا.

خط الدفاع: عزمي غوما - ياسين السيد - محمود البدري - أحمد جمال.

خط الوسط: أحمد البحراوي – كنجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد.

خط الهجوم: سيف تيري - شكري نجيب

ويتواجد على مقاعد بدلاء فاركو كل من: "محمد نديم ورامي صبري ومحمد فخري وعمرو جمال وعمرو ناصر ووليد مصطفى ووليد علي ومحمد عز ومحمود عماد".