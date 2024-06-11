أسامة  كمال يقرأ في تاريخ يهود "الحريديم": "إسرائيل شبه الدولة.. المراجيح"

علق الإعلام أسامة كمال، على موافقة "الكنيست" على مشروع قانون إعفاء اليهود "الحريديم" من التجنيد، موضحًا أنه متابع هذا الأمر من شهور طويلة وكان ينتظر كلمة النهاية في هذا الأمر، مشددًا على أن اليهود "الحريديم" هم تيار ديني متشدد جدًا وهم شكل من أشكال التطرف وأغلبهم يعيش في أرض فلسطين التاريخية، منوهًا بانهم جماعات وكل جماعة لهم حاخام ويتشاركوا في الطقوس والملابس.

قراءة في تاريخ جماعات اليهود "الحريديم"

وقدم "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، قراءة في تاريخ جماعات اليهود "الحريديم" وأسباب عدم تجنيدهم، موضحًا أنه في عام 2018 اتخذت المحكمة العليا بإلغاء قرار إعفاءهم من التجنيد وطالبت بتجنيدهم مثل أي مواطن في شبة الدولة الإسرائيلية، ولكن الكنيست علق هذا القرار والحكم حتى الجلسة بالأمس، الحريديم ليس لهم وطن ولا يعرفوا معنى الوطن.

وتابع: "الحريديم يرون أن الممارسات الدينية لا تتناسب مع الجيش لأنهم يحرموا الاختلاط والجيش به اختلاط، ويعتبروا أن دراسة التوراة سلاح روحاني لحماية شعب إسرائيل، وهذا الفكر قرون وسطى"، موضحًا أن الحاخام الأكبر للسفارديم اعتبر أن صلوت الحريديم هم السبب في فشل الضربة الإيرانية والسبب يعود إىل المدارس الدينية وليس إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، قائلًا: "أهلًا بيكم في شبه الدولة.. المراجيح، إسرائيل دولة مراجيح والحرايديم لا يستخدمون موبايلات، يستخدمون هواتف ليس بها إنترنت أو كاميرا أو ألعاب ويعتبرونها حرام ومخالفة للشريعة".

وأشار إلى أن السلطة في إسرائيل استخدمت "الحريديم" لكي تتصدى لتكاثر العرب ومنع العربي داخل أرض فلسطين، ولكن السحر انقلب على الساحر وعدد الحريديم ارتفع ووصل 1.8 مليون نسمة، موكدًا أن "الحريديم" أربع أنواع وهناك نوع يرفض التعامل مع حكومة إسرائيل، مشددًا على أنه كل ما هو سئ ومتطرف موجود في شبة دولة إسرائيل والدمار.