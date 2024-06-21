إزالة التعديات واسترداد أراضى أملاك الدولة بالفيوم 

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عدة حملات لإزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة بدائرة المركز.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز، بالتصدي للتعديات على أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي عليها حفاظا على المال العام.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتورة زينب علي رئيس الوحدة المحلية لقرية الريان، ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة بالمركز.

إسترداد 13 قيراطا من أراضي أملاك الدولة بالفيوم

وأوضحت رئيس المركز أن الحملات تمكنت من إزالة 3 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة، عبارة عن تعديات بالزراعة الحديثة دون تقنين وكذلك بالبناء المخالف دون ترخيص أسوار وأساسات بالطوب الأبيض والدبش، على مساحة 13 قيراطا من أراضى أملاك الدولة بناحية قرية حنا حبيب التابعة للوحدة المحلية بقرية الريان، وتمت إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وذلك في إطار التوجيهات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، بضرورة الإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأشار رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وأضافت رئيس المركز إلى أنه جرى حصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية القروية، وجهات الولاية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، موجهة رؤساء الوحدات المحلية والمختصين من جهاز المركز التنفيذي بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.