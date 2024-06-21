4 مؤشرات صحية شائعة لمرض السكري

شارك الدكتور دونالد غرانت، الطبيب العام والمستشار السريري الأول في Independent Pharmacy، بعض العلامات الصحية الشائعة التي تدل على الإصابة بمرض السكري.

في حديثه إلى موقع "إكسبريس"، قال غرانت: "لسوء الحظ، قد يكون من الصعب للغاية اكتشاف مرض السكري، وغالبا ما يترك دون علاج حتى ظهور مضاعفات صحية أخرى تجعل الحالة معروفة". لذا، دعونا نلقي نظرة على المؤشرات الصحية الأكثر شيوعا لمرض السكري، وهي:

- كثرة التبول

قال غرانت: "يمكن أن تحدث كثرة التبول عندما يحاول الجسم التخلص من الغلوكوز الزائد عن طريق التبول، ويعد الاستيقاظ عدة مرات طوال المساء من الأعراض الشائعة. ومع ذلك، يمكن أن يحدث هذا بسبب أدوية معينة أو الحمل أو تناول كميات كبيرة من الكافيين، لذلك من الأفضل طلب المشورة الطبية بدلا من التشخيص الذاتي للحالة".

- الرؤية الضبابية

أوضح غرانت: "غالبا ما يكون لهذه الحالة آثار كبيرة على العيون، ما يؤدي إلى مضاعفات مثل اعتلال الشبكية السكري، حيث يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية في شبكية العين. للأسف، هذه مجرد واحدة من الطرق العديدة التي يمكن أن يضر بها مرض السكري بصحة العين، مع حالات مثل إعتام عدسة العين ومتلازمة جفاف العين".

- فقدان الوزن بشكل مفاجئ

يمكن أن يكون الانخفاض الكبير في الوزن علامة على أي نوع من مرض السكري.

وأوضح غرانت: "بالنسبة لمرض السكري من النوع الأول، يهاجم الجسم الخلايا المنتجة للأنسولين، ما يؤدي إلى تكسير الدهون والعضلات كمصدر بديل للطاقة. بالنسبة لمرض السكري من النوع الثاني، يصبح الجسم مقاوما بشكل متزايد لتأثيرات الأنسولين، ما يؤدي، على غرار النوع الأول، إلى استهداف الدهون والعضلات".

وتؤدي زيادة التبول إلى فقدان السوائل ما قد يساهم في فقدان الوزن.

وبشكل عام، من المهم طلب المشورة الطبية إذا واجهت انخفاضا مفاجئا في الوزن لأي سبب من الأسباب، لأنه قد يؤدي إلى المزيد من المشكلات الصحية.

- زيادة الشهية أو العطش

قال غرانت: "إن الرغبة في شرب الماء بشكل متكرر يمكن أن ترجع إلى كثرة التبول. بالنسبة للجوع، فإن مضاعفات الأنسولين تعني أن الغلوكوز الموجود في الأطعمة المستهلكة لا يمكن تحويله إلى طاقة. ونتيجة لذلك، يعاني الجسم من زيادة مستويات الشهية لأنه يحتاج إلى تناول المزيد من الطعام للتعويض عن نقص الطاقة".