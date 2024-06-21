تشكيل الداخلية أمام الأهلي في الدوري الممتاز
أعلن عيد مرازيق المدير الفني لفريق الداخلية تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، خلال المواجهة التي تقام بينهما اليوم في الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الداخلية كالآتي:
حراسة المرمى: محمد مجدي
الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي - إيهاب سمير
الوسط: محمود حسونة – شريف دابو – محمود منصور – كليتشي شيميزن- إسلام عبد النعيم
الهجوم: محمد علاء ظريف
ويجلس على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى – أحمد عماد – أدهم حامد – زياد طارق – مصطفى فوزي – فانوم ألفريد – محمد أشرف – أشرف عفلي – عبد الرحمن رمضان