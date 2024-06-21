مستشفيات هيئة الرعاية بالأقصر تستقبل 10آلاف حالة طارئة خلال عيد الأضحى

استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، خلال فترة رفع درجة الاستعداد القصوى لعيد الأضحى المبارك، مايقرب من 10 آلاف مواطن داخل أقسام الطوارئ والاستقبال المختلفة لمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر.



الهيئة العامة للرعاية الصحية..

وأوضحت الهيئة في بيان لها؛ أن ما يقرب من 7700 حالة في المستشفيات الست، و مايقرب من 2000 حالة أخري بغرف استقبال الطوارئ و الاسعافات لوحدات و مراكز الرعاية الصحية الأولية .

ويأتي هذا الي جانب إجمالي الخدمات الأخري المقدمة بغرف الرعاية الحرجة للعناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي والعمليات والأقسام الداخلية المختلفة.

فيما انعقدت ايضا علي مدار الساعة كل من إجتماع غرفة الأزمات والطوارئ لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر بقيادة دكتور "احمد البرعي" بالتنسيق مع غرفة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بفرع الهيئة والإدارة المركزية و ذلك بالتزامن مع غرفة الأزمات والطوارئ للهيئة العامة بقيادة دكتور "احمد السبكي" وعضوية المدير التنفيذي دكتور" أمير التلواني"

حيث استقبل أعضاء الغرفة لفرع الاقصر حوالي 161 شكوي من خلال قنوات الشكاوي المتاحة سواء بوابة الشكاوي الإلكترونية أو الخط الساخن أو مواقع التواصل والاستجابة السريعة لها وحلها بنسبة إنجاز تخطت 99%.

كما فعل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر فريق غرفة المخزون والدواء يهدف الي سرعة الاستجابة وتحرير اي نقص في المستلزمات أو الأدوية بين كافة المنشآت أو المخازن الرئيسية و الفرعية بالتعاون بين قسم الصيدلة والامداد الدوائي للفرع خاصة طوال فترة اعلان الطوارئ.

وعلي نحو متصل فقد أجرت الفرق المرورية المتحركة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر من قيادات الفرع وأعضاء الفرق أكثر من 70 جولة مرورية علي كافة المنشآت الصحية طوال أيام العيد لحفظ الانضباط العام وحل الشكاوي ومتابعة الخطط التشغيلية خلال أيام العيد.