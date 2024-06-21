الجهاز المركزي للتعمير: الانتهاء من تنفيذ قرية الظهير الصحراوى (أبو سمبل)

قال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اللواء محمود النصار، إنه تم الانتهاء من تنفيذ قرية الظهير الصحراوى (أبو سمبل) حيث تم إنشاء 50 بيتاً شاملة المرافق والخدمات، وجار استكمال تنفيذ قريتين بالظهير الصحراوى، هما "قرية أبريم الجديدة"، وبها 100 بيت شاملة المرافق والخدمات، و"قرية وادى العرب"، وبها 100 بيت شاملة المرافق والخدمات.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه انتهى جهاز تعمير جنوب الصعيد من إنشاء ورفع كفاءة مجموعة من الطرق التنموية ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز بمحافظة أسوان بهدف تسهيل الحركة المرورية وخدمة المواطنين.

جار الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة 3 مجازر

وقال اللواء أحمد الحفناوي، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، إنه جار الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة 3 مجازر (الشلال – دراو – كلح الجبل)، بتمويل من وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مجمعين صناعيين (بلانة/مركز نصر النوبة – الرمادى قبلى/مركز ادفو)، بتمويل من هيئة تنمية الصعيد، وإنشاء وتطوير عدد من الحضانات، بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن جهاز تعمير جنوب الصعيد انتهى من تنفيذ المراحل (1 - 2 - 3) من مشروع تسكين أهالى النوبة بوادي كركر، من خلال إنشاء ألف بيت نوبي شاملة المرافق، بجانب تنفيذ المشروعات التنموية للمساهمة فى ربط المنطقة بالطرق والمدن الرئيسية وإنعاش الحركة التجارية وتوفير فرص عمل للأهالي.



وتابع أنها تشمل (إنشاء محطة للخدمة الإقليمية بمنطقة وادى كركر وبها مواقف للسيارات بأنواعها – موتيل ومسجد ومحال تجارية – مزرعة نموذجية بوادي كركر بمساحة 100 فدان، وتتكون من 165 صوبة زراعية، ونخيل وأشجار فاكهة).

