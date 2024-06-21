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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسر حجاج بيت الله

حجاج بيت الحرام -
حجاج بيت الحرام - ارشيفية

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واجب العزاء لأسر حجاج بيت الله الحرام، من أبناء المحافظة الذين وافتهم المنية أثناء أدائهم لمناسك الحج هذا العام بالأراضى المقدسة، داعيا المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان .

وأكد محافظ أسوان، انه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، جارى التنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء بإشراف من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمتابعة حالات الوفيات والمفقودين من الحجاج من أبناء المحافظة ، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.

ولفت عطية، إلى أن عودة حجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة ستكون من خلال رحلة طيران مباشرة من جدة لأسوان يوم 30 يونيو الجارى عليها 162 حاجًا من حجاج الجمعيات ، في حين سيصل باقى الحجاج من خلال رحلات طيران غير مباشرة عبر مطارات القاهرة وسوهاج والأقصر خلال الفترة القادمة .

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