شهد سعر الأسمنت اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، حالةً من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية، وسجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه، وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1920 جنيهًا، وسجل طن أسمنت السهم 1930 جنيهًا، ووصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 1920 جنيهًا.



أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 في مصر:

طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1920 جنيهًا.

طن أسمنت السهم 1930 جنيهًا.

سعر طن أسمنت الفهد إلى 1920 جنيهًا.

سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيهًا.



أسعار الأسمنت الأبيض:



سعر طن أسمنت السويدي إلى 2090 جنيهًا.

سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

طن جبس المعمار إلى 1350 جنيهًا.

طن جبس العامرية وصل إلى 1300 جنيه.

متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4000 جنيه للطن.



طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3900 جنيه.

سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4000 جنيه.

أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2040 جنيهًا.

سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2000 جنيه.

طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2140 جنيهًا.

سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2000 جنيه.

سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1290 جنيهًا، والواحة المخلوط وصل إلى 1320 جنيهًا.