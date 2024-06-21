رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحى: 25 منطقة ريفية مخدومة بالوادي الجديد

قال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة الوادى الجديد، 25 منطقة ريفية، يقطنها 62 ألف نسمة بما نسبته 45.4 % من سكان المناطق الريفية.

وأكد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جار توصيل الصرف الصحي لمنطقتين ريفيتين بواسطة الهيئة القومية، يقطنهما 11 ألف نسمة بما نسبته 8.1 % من سكان المناطق الريفية، وجار توصيل الصرف الصحي لـ4 مناطق ريفية بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يقطنها 12 ألف نسمة بما نسبته 8.8 % من سكان المناطق الريفية.

وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 23 مشروعاً لمياه الشرب



فيما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 23 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى الحضر، وصرف صحي المناطق الريفية، لخدمة أهالى محافظة الوادى الجديد، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات.



وتابع وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب، وتشمل، محطة مياه جنوب الباويطي، ومحطة مياه شرق الباويطي، ومحطة مياه منديشة، ومحطة مياه الدائري.

