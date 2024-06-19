خريطة شقق «الإسكان» فى المدن الجديدة

حجز فورى وتقسيط مريح

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح عدد من الوحدات السكنية بمواقع متميزة تلبى احتياجات ورغبات المواطنين من مختلف الفئات بجميع محافظات الجمهورية.

مشروع فالى تاورز

فيما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية للأفراد، بعدد 984 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفورى بمشروع. « valley towers « بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مساحات الوحدات تتراوح بين (95م2 : 100م2)، مضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة، والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، ستكون متاحة على موقع برنامج «مسكن»، محور الوحدات على اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30/6/2024..

ويتمتع مشروع «فالى تاورز»، بموقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات، وبالقرب من المتحث المصرى الجديد، وتطل مباشرة على الأهرامات.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الإسكان، فإن الشقق التى سيتم طرحها كاملة التشطيب بمساحات بين 95 و100 متر، ويوجد بالمشروع 74 برجا ويتكون كل برج من أرضى و9 أدوار، على أن يكون سعر المتر بـ 15 ألف جنيه، وبذلك يقدر ثمن الوحدة ذات المساحة الـ 95 متر بـ مليون و425 ألف جنيه، والوحدات ذات المساحة الـ 100 متر بـ مليون ونصف جنيه.

ويسدد الراغب فى حجز الوحدة، مبلغ 150 ألف جنيه جدية حجز، إضافة إلى مبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ، ثم يستكمل سداد 20 %، إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

كما يسدد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط، ثم يستكمل سداد باقى ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة فى البنك المركزى المصرى وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل).

شقق الإسكان الاجتماعى الإعلان الـ 18

فيما يطرح صندوق الإسكان الاجتماعى، الإعلان الـ 18 للوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، سوف تطرح بداية بنهاية الشهر الجارى..

ويعمل الصندوق، على حصر الأراضى الشاغرة فى المدن والمحافظات تمهيدًا لطرحها على شركات المقاولات قبل بدء طرحها للمواطنين للحجز.

ومن المقرر أن يتضمن الإعلان المقبل عدد كبير من المدن والمحافظات، منها القاهرة، والجيزة، ومحافظات الصعيد، وكذلك المدن الجديدة منها أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وحدائق العاصمة.

ويعكف صندوق الإسكان الاجتماعى على تحديد مقدم الحجز الذى من المتوقع أن يتخطى الـ28 ألف جنيه، فيما تتراوح القيمة الإجمالية للوحدة السكنية، من 500 إلى 550 ألف جنيه التى تصل مساحتها إلى 90 مترًا.

شقق بنظام الإيجار

كما يقوم صندوق الإسكان، يقوم حاليًا بحصر الوحدات السكنية بنظام الإيجار التى ستطرح فى المرحلة الأولى من المشروع، والتى تشمل 1000 وحدة سكنية، على أن يكون حجز المرحلة الأولى بنهاية الشهر الجارى..

وبحسب بيانات رسمية، فإن الوحدات التى سوف تطرح ستكون جاهزة للسكن وكاملة التشطيب، ومن المقرر أن تكون ضمن الشقق المنفذة فى المشروعات الحالية، وسوف تشمل أربع محافظات بعدد ألف وحدة سكنية، ومن المقرر أن يتم وصولها إلى قرابة الـ 30 ألف وحدة، موضحًا أن المرحلة الأولى سوف تكون فى محافظات: «الجيزة، والشرقية، وبنى سويف، والمنوفية».

وجاءت مساحات الوحدات السكنية التى سيجرى طرحها بنظام الإيجار، 90 مترًا مربعًا، وأخرى 75 مترًا مربعًا، لافتًا إلى أن الإيجار لمدة 7 سنوات، ويمكن التجديد فى حال رغبة العميل، مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل سنة.

أما عن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 90 مترًا مربعًا، سوف تكون بـ 1500 جنيه شهريًا، والوحدات ذات مساحة 75 مترًا مربعا، ستكون بـ 1200 جنيه شهريًا.

شقق التعاونيات

كما تطرح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة اللواء مهندس وليد البارودى، وحدات سكنية جديدة كاملة التشطيب أو نصب تشطيب، بنظام التمويل العقارى.

وبحسب تصريحات لـ» البارودى»، فإن الطرح الجديد بمساحات مختلفة تصل لـ 150 مترًا، فى مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبدر، والسويس.

وحددت الهيئة، أن الوحدات السكنية المطروحة سوف تكون بنظام التخصيص، وبالتقسيط بين 3 حتى 7 سنوات فى المدن المشار إليها، بينما تصل إلى 10 سنوات بمدينة العاشر من رمضان.

ومن المقرر طرح كراسات الشروط بمقر الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان بمدينة نصر، يوم 10 يوليو المقبل، على أن يكون مقدم الحجز بين 40% و50% حتى الاستلام.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الوحدات سيتم طرحها بدون شروط، ومن حق أى مواطن التقديم بهذه الشقق حتى لو استفاد من وحدات وزارة الإسكان المختلفة.

شقق صندوق التنمية الحضرية

أخيرًا يستعد صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب ومتصلة بالخدمات العامة والمرافق، من خلال مشروع «تطوير عواصم المحافظات»، مع إتاحة إمكانية تقسيط ثمن الوحدة على 5 سنوات.

ومن المقرر أن يطرح صندوق التنمية، وحدات سكنية فى مناطق “واحة بدر بمدينة نصر، والمعصرة، والأوقاف بشبرا الخيمة، والخيالة بمصر القديمة”، بمقدم 15% من قيمة الوحدات السكنية.