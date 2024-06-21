مصرع سائقي توكتوك تحت عجلات سيارة بالمنيا.. تفاصيل

تحسبهم اطفال لكنهم رجال، خرجوا صباحا للرزق الحلال على التوك التوك، من اجل تدبير مصاريف الإنفاق على اسرتيهما، محمد 12 سنه، محمد 14 سنه ، مثال للأطفال ولكنهم بعقول الكبار، يخرجون كل يوم صباحا ويعودون ليلا ، في عملهم سائقي توك توك، وبرغم حداثة عمرهم مما يعد ممنوعا قانونا ، لكن المضطر يركب الصعب .

تشاركوا سويا في شراء توك توك، لمعاونة اهاليهم على المعيشة الصعبة والتي اصبحت تحتاج إلى جنيه من اجل المعيشة ، ولكن لم يكن يعلمان أنهما في موعد مع الموت ، وانهما سيعودان ملفوفان بأكفان بيضاء جراء حادث تصادم غاشم من سيارة نقل ، ليكتوي اهاليهم على فلذات اكبادهم ومصدر رزقهم .

وليشيع المئات في جنازة شعبية مهيبة بقرية بنى خالد إحدى قرى مركز سمالوط شرق شمال المنيا ، جثمان الطفلان ، محمد حمدان محمد 12 سنة ، ومحمد صلاح صالح 14 سنة، والمقيمين بالقرية، إلى مثواهم الآخير بمقابر أسرهم ، حيث اتشحت القرية بالسواد، وتعالت اصوات الصراخ والبكاء في جنازة شعبية مهيبة ، وذلك بعد مصرع الشابان في حادث تصادم التوكتوك بسيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، ولفظوا انفاسهم الأخيرة على الفور.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا اخطارا من اللواء احمد الحيني مساعده للمرور والحماية المدنية والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بوصول جثتان هامدتان، لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، لشابان فى العقد الأول من عمرهم سائقين توكتوك.

علي الفور انتقل لمحل الواقعة، العقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق ، والرائد يحى شاهين رئيس مباحث المركز وتحت اشراف المقدم محمد عليوة مفتش مباحث المركز، وسيارات الاسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الشابان وهما : محمد حمدان محمد 12 سنة، ومحمد صلاح صالح 14 سنة، يعملان على توك توك كمصدر رزق لهم، وصدمتهم سيارة نقل، نتيجة السرعة الزائدة، ولفظو انفاسهم الأخيرة على الفور.

انتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمانين، والذي اثبت ان الوفاة نتيجة لنزيف بالمخ ادى للوفاة، ولاتوجد شبهه جنائية فى الوفاة ، وأمرت النيابة العامة بمركز سمالوط التصريح بدفن الجثمانين وتسليمهما لأهليتهما للدفن، نظرا لعدم وجود شبهه جنائية فى الوفاة كما ذكرت تحريات المباحث، واكده تقرير مفتش صحة المركز، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .