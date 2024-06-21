لخدمة أهالى الوادى الجديد.. 23 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى الحضر والمناطق الريفية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم وجارٍ تنفيذ 23 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى الحضر، وصرف صحي المناطق الريفية، لخدمة أهالى محافظة الوادى الجديد.

وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب، وتشمل، محطة مياه جنوب الباويطي، ومحطة مياه شرق الباويطي، ومحطة مياه منديشة، ومحطة مياه الدائري.

14 مشروعا لمياه الشرب لتحسين الخدمة وزيادة الضغوط



وتابع وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ 14 مشروعا لمياه الشرب لتحسين الخدمة وزيادة الضغوط، وتشمل، محطة مياه موط، ومحطة أبومنقار، ومحطة غرب الموهوب، ومحطة زراعة 10، ومحطة الأمان، ومحطة شمال باريس، ومحطة مياه 25 يناير بالخارجة، ومحطة مياه بولاق بالخارجة، ومحطة مياه الخير والنماء ببلاط.



بالإضافة إلى محطة مياه بلاط، ومحطة مياه الفرافرة، ومحطة مياه عثمان بن عفان، ومحطة مياه الجديدة، وإحلال وتجديد شبكة مياه باريس، كما يجرى تنفيذ 3 مشروعات لصرف صحى الحضر، وتشمل، صرف صحى باريس، وتوسعات معالجة صرف صحى موط، ومحطة معالجة صرف صحى الباويطى والقصر بالواحات البحرية.

