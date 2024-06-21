يصل لمليون جنيه .. قرض أصحاب المعاشات بالتقسيط على 10 سنوات

يتيح بنك مصر، لعملائه من أصحاب ومستفيدي المعاشات قرض شخصي بقيمة تصل حتى مليون جنيه، وفترة سداد تصل حتى 10 سنوات بأقل سعر عائد.

قرض أصحاب المعاشات

حرصا من موقع بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء و المتابعين ننشر لكم تفاصيل الحصول على قرض شخصي لأصحاب المعاشات بشروط ميسرة.





خصائص قرض أصحاب المعاشات

1. أعلى قيمة قرض تصل إلى 1.000.000 جم.

2. أطول مدة قرض تصل إلى 10 سنوات.

3. أقل سعر عائد.

4. أقل مصاريف إدارية.

5. وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

6. إمكانية سداد المديونيات الأخرى.

7. إعفاء من مصاريف فتح الحساب.

8. الحد الأقصى لعمر المقترض في نهاية مدة القرض 65 سنة.

المستندات المطلوبة

1. صورة بطاقة رقم قومي سارية.

2. إيصال مرافق حديث.

3. بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل.

بنك ناصر الإجتماعى

يوفر بنك ناصر للأشخاص الغير قادرين قرض حسن، يصل قدره إلى 30 ألف جنيه مصري.

شروط الحصول على القروض الشخصية من بنك ناصر الاجتماعي

إذا كان الشخص مقترض لدين ما يجب توفير الاوراق التي تثبت هذا القرض، وتوفير الكمبيالات أو الشيكات.

يقوم البنك بالتأمين على السيارة التي تمتلكها.

يجب توفير رقم هاتف واضح ومحدد.

يجب أن يكون الشخص يحتاج إلى هذا القرض بصورة كبيرة.

يوفر البنك تأمين شامل على المعدات والأدوات فى حالات التلف أو الحريق، ويتم التحفظ عليها من خلال كتابة وصل امانة.

يقدم البنك الزراعي المصري، العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات من القطاع الحكومي والخاص، ومن ضمنها القرض الشخصي الذي يبدأ من 5 آلاف ويصل إلى 500 ألف جنيه، ولكن بشرط أن يتخطى المعاش 900 جنيه.

البنك الزراعى المصري

المستندات المطلوبة للحصول على القرض من البنك الزراعي المصري

1- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى بشرط أن تكون سارية.

2- تعهد بتحويل المعاش.

3- إيصال مرافق حديث "غاز كهرباء مياه".

مميزات قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري

1- 900 جنيه الحد الأدنى للمعاش.

2- عائد سنوي متناقص.

3- فترة سداد تصل لـ 10سنوات.

4- تأمين على الحياة.

5 - تسهيلات في السداد.

6 - وثيقة تأمين على الحياة.

7 - مبلغ التمويل يصل إلى 500 ألف جنيه.



لمزيد من الأخبار إضغط هنا