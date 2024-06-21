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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

جويل ماردينيان تروج لظلال العيون بقميص النوم

جويل ماردينيان
جويل ماردينيان

اعتادت الإعلامية اللبنانية جويل ماردينيان على الترويج لمنتجات التجميل الخاصة بشركاتها الخاصة عبر حسابها الشخصى بالإنستجرام.

 

وظهرت جويل ماردينيان في أحدث ظهور لها عبر الإنستجرام، وهي تروج  لظلال الجفون وهي ترتدي فستان طويل ومجسم، يشبه في تصميمه قميص نوم صمم من الساتان باللون البيج مع الحرير، مما عكس تناسق قوامها بشكل لافت.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على ألوان النود مع ظلال العيون والكحل والماسكرا السوداء لتؤكد لمتابعيها مدى تأثيره على ملامحها.

وعلقت على الصور، قائلة: " أطلق بسام فتوح لوحة ظلال العيون NUDE مع إطلاق مجموعة JETSETTER من مجموعة Eyecandy اللاحقة. سيكون لديكما معًا كل ما تحتاجينه لجعل عينيك تتألقان هذا الصيف".

جويل ماردينيان

جويل ماردينيان (27 نوفمبر 1977) هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

 

الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. ومؤخرا تبنت طفل اسمته نايثين.

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