عفراء أوغلو وميرت ديمير يحسمان حقيقة زواجهما (تفاصيل)

انتشرت العديد من الأنباء خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بزواج الثنائي التركي عفراء ساراتش أوغلي وميرت رمضان ديمير بطلا المسلسل التركي "طائر الرفراف" Yalı Çapkını، وجاء ذلك بعد أن شارك جمهورها بعض الصور لهما من إجازتهما في إسبانيا.

ونفى مارت هذه الشائعة عند عودته من إسبانيا برفقة عفراء حيث ظهر الثنائي في المطار معا عند عودتهما من إجازتهما، وتحدثا للصحافة بهدوء ، وأوضحا أنهما سافرا لإسبانيا لقضاء الإجازة بعد انتهاء تصوير الموسم الثاني من مسلسل "طائر الرفراف"، وليس كما قيل قضاء شهر العسل هناك.

عفراء تحسم حقيقة علاقتها بميرت

وكانت قد صرحت عفراء أيضًا يوم عيد ميلادها ،في لقاء لها مع أحد الصحفيين أنها ومارت زميلا عمل فقط قائلةً:" أريد أن أضع النقطة الأخيرة لأنني لا أريد أن يعاد فتح هذا الموضوع بعد الآن. نحن مجرد زميلا عمل… ولا توجد بيننا علاقة".

من هي عفراء ساراتش أوغلو؟

هي فنانة وعارضة أزياء تركية ولدت في الثاني من ديسمبر من عام 1997، في مدينة أنقرة، ثم سافرت لاحقًا للدراسة في جامعة الأناضول في مدينة أسكي شهير .

بدأت عفراء مشوارها في عالم الشهرة كعارضة أزياء، وشاركت في عدد من الإعلانات التجارية بسبب جمالها اللافت، وكانت بداياتها في التمثيل من خلال فيلم "فرصة ثانية" إلى جانب الفنان التركي أوزجان دنيز، وقدمت لاحقًا دور البطولة في فيلم "الفتى السيئ" الذي عرض عام 2017، وجسدت دور "كايلا" التي تبلغ من العمر 17 عاما، تنتقل للعيش في مدينة أجنبية مع والدها الذي لم تعرفه مسبقًا.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت بها عفراء مسلسل "المعلم "وقدمت فيه شخصية جيزام بوزكورت، وبرزت الفنانة الشابة أخيرًا في شخصية "سيران" التي تقدمها بالمسلسل الأشهر والأكثر انتشارًا هذا الموسم "الطائر الرفراف أو فريد"، وما زالت تحقق الكثير من النجاح في شخصيتها بالعمل.