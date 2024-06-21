الفرح قلب ميتم.. وفاة عريس نوبي قبل زفافه بيوم

اهتزت قرية دابود النوبية التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، لوفاة العريس العشريني “عزو زاكي صيام”، وذلك قبل زفافه بساعات، وتحولت السعادة والفرحة إلي حزن وقلوب يعتصرها الألم.

تفاصيل الواقعة

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم دراجة بخارية بعمود إنارة، علي طريق الدكة بنصر النوبة، يدعي “عزو زاكي صيام”، شاب عشريني، مقيم بقرية دابود، وعلي الفور تم نقله إلي مستشفي كوم امبو المركزي، ولفظ أنفاسه الأخيرة علي الفور.

صفحات السوشيال ميديا يتحول لدفتر عزاء

تحولت منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك، تويتر”، علي دفتر عزاء حزنًا علي وفاة شاب.

وتضمنت كلمات الأصدقاء والمقربون :" صحيح اني من يوم ماعرفتك وانا كنت حاسس انك ابن موت ، بس ماتخيلت انها تكون بقدر هذا الألم، متخيلتش ان يوم مابقي مجهزلك برقية للتهنئة، يتغير الحال واكتب فيك نعي، لكنها حكمة ربك صابنا فيك جلل ياعزو ، ولا اعتراض علي قضاء الله وقدره، ولن نقول فيك إلا علمنا به حبيبك إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لعلي فراقك لمحزونون".

بينما أضاف آخرون :" دايماً البسمة على محياه، وكلمة يا خال ما تفارقك، وجعت قلوبنا عليك يا عريس، ربنا أختار ان فرحك اللي هو انهارده يكون في الجنه والملائكة تزفك، اليوم وأمبارح كنت معانا بضحكتك وبحضورك وبطيبتك وأخلاقك".

“كان بيعزم الناس لفرحه”

فيما كتب فليكس:" هذه هي الدنيا ليس لها قيمه منذ أيام، كان يتجول في القري ليدعيهم لحضور والمشاركة في عرسه واليوم اتصدمنا بوفاته أثر حادث آليم وجعت قلوبنا، يا عزو ولعل الله أراد ان يجعل عرسك في الجنه والذي كنت تدعيهم لعرسك سوف يشيعون الجنازه نحسبك شهيد وهذا سنه الله في عباده".