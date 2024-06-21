الداخلية تلاحق مافيا المخدرات في القاهرة.. ضبط قضايا بـ 4 ملايين جنيه

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات مكبرة على أحياء المحافظة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وحققت الحملات خلال 24 ساعة النتائج الإيجابية التالية: ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما(2 بندقية خرطوشوعدد من الطلقات–كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,150 كيلو جرام - كمية من مخدرى "البودر، الكيتامين"-2 سلاح أبيض).



كما ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزتهما(2,250 كيلو جرام لمخدر الأستروكس–كمية لمخدر البودر الخام- كمية من خامات تصنيع مخدر الأستروكس - ميزان حساس– سيارة).



وضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزتهما(2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



فيما تمكنت القوات من القبض على (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته(2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).



و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية").. وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (سائق) بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته (10,200كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وألقت رجالات المباحث القبض على عاطل "له معلومات جنائية")بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (بندقية آلية - 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش - عدد من الطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3,860مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، تقدر قيمة المضبوطات بـ 1,5مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام (عنصريين إجراميين"لهما معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,5 مليون جنيه تقريباً), وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.